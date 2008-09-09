Чому погіршується пам`ять

Дослідники з університету Тафтса експериментально довели, що брак вітамінів групи В перешкоджає нормальному функціонуванню головного мозку. Вони спостерігали за поведінкою мишей, їжа яких не містила трьох вітамінів цієї групи – фолієвої кислоти, В6 і В12. Тварини, яких декілька тижнів тримали на такій дієті, демонстрували явне погіршення пам`яті і здібності до навчання. Ці зміни по силі були подібними до погіршення роботи мозку, властивого дуже літньому віку.

Вчені вважають, що їм вдалося встановити причину такого впливу дефіциту вітамінів групи на роботу мозку. Він виявився двояким. З одного боку, позбавлення вітамінів приводило до зменшення довжини і щільності мозкових капілярів, із-за чого погіршувалося кровопостачання мозкових тканин. Крім цього, в крові піддослідних мишей у декілька разів зросла концентрація амінокислоти гомоцистеїну, надлишок якої грозить багатьма небезпеками.

Невропатологи давно підозрюють, що різке підвищення рівня гомоцистеїну вабить руйнування мозкових тканин і сприяє виникненню хвороби Альцгеймера. Проте у піддослідних мишей не було знайдено ніяких дегенеративних змін мозку. Тому дослідники вважають, що ця амінокислота у великих кількостях може викликати якісь порушення обміну речовин, які негативно позначається на розумових здібностях.

likar.info/news