Чорнослив незамінний в лікування зубів

Річ у тому, що в давнину, коли холодильників ще не винайшли, мексиканським кухарям доводилося винаходити інші методи збереження продуктів у спеку. Так, берегти м`ясо вони радили в чорносливі – він нібито уберігав продукт від гниття. Цю властивість сухофрукта і вирішив перевірити глава кафедри фармацевтики Національного автономного університету Мексики (найавторитетнішої медичної установи країни).

В результаті лабораторного дослідження і перевірки на зубній тканині, Ріверо вдалося виділити з чорносливу речовину, яка бореться з хвороботворними бактеріями. Вона дозволяє позбавитися більшості найпоширеніших захворювань зубів, і серед них запалення ясен, утворення зубного каменю, карієс. Причому вживання чорносливу допомагає не тільки попередити, але і зупинити розвиток тієї або іншої хвороби.

Ріверо відзначає, що поглинати чорнослив кілограмами не потрібно, оскільки чорнослив містить багато цукру і має послаблюючим ефект. Вчений активно узявся за розробку технології, що дозволяє виділити корисну речовину в достатніх для виробництва кількостях. Можливо, його теорія стане справжнім переворотом у області гігієни і позбавить мільйони людей від неприємних походів до лікаря і хворобливих лікувальних процедур.

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