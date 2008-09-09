Пісні ”Бітлз” лікуватимуть від депресії?

У найбільшому онлайн-опитуванні особистих спогадів, що коли-небудь проводилось, більш, ніж 3 000 людей асоціювали найяскравіші спогади з популярним гуртом 60-х.

Метою опитування було дослідити, як саме асоціації з творчістю "Бітлз" пролили світло на психологічний вплив автобіографічної пам`яті.

"Автобіографічна пам`ять дуже важлива для відчуття себе, для самоідентифікації," - говорить одна з дослідників, доктор Кетріона Моррісон (Dr Catriona Morrison).

"Що цікаво, - продовжує вона, - що більшість спогадів залишаються саме з юності - тобто пори, коли людина визначається зі своїми музичними вподобаннями. Саме тоді музика справляє найбільший вплив на нас."

Дослідники також були шоковані схожістю настроїв, почуттів, сцен і ситуацій, які люди по всьому світові пов`язували з творчістю "Бітлз".

За виключенням вбивства Джона Леннона, зринаючі спогади виявились здебільшого дуже позитивними.

Професор Мартін Конвей (Martin Conway) припустив, що щасливі спогади про "Бітлз" можна застосовувати у лікарняній практиці - допомагати людям боротися з депресією.

tsn.ua/nauka