Кабмін планує призначити Супрун в.о. міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів України планує покласти виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на нещодавно призначену заступником керівника МОЗ Уляну Супрун.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Ми сьогодні плануємо проголосувати і підтримати зміни в керівництві міністерства охорони здоров'я. Ми покладемо з 1 серпня, в разі підтримки уряду, але я думаю, що уряд підтримає, виконання обов'язки міністра охорони здоров'я на Уляну Супрун", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 22 липня призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Читайте такожКабмін призначив Уляну Супрун заступником міністра охорони здоров'я

Уляна Супрун народилася і виросла в США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала в Україну. Під час Революції Гідності працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців і заснувала організацію «Захист патріотів», що займається тренінгами з тактичної медицині та забезпечує українських бійців поліпшеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО.

У 2015 році отримала українське громадянство.