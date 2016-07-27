Кабмін планує призначити Супрун в.о. міністра охорони здоров'я
Кабмін 22 липня призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.
Кабінет міністрів України планує покласти виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на нещодавно призначену заступником керівника МОЗ Уляну Супрун.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.
"Ми сьогодні плануємо проголосувати і підтримати зміни в керівництві міністерства охорони здоров'я. Ми покладемо з 1 серпня, в разі підтримки уряду, але я думаю, що уряд підтримає, виконання обов'язки міністра охорони здоров'я на Уляну Супрун", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін 22 липня призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.
Читайте такожКабмін призначив Уляну Супрун заступником міністра охорони здоров'я
Уляна Супрун народилася і виросла в США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала в Україну. Під час Революції Гідності працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців і заснувала організацію «Захист патріотів», що займається тренінгами з тактичної медицині та забезпечує українських бійців поліпшеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО.
У 2015 році отримала українське громадянство.