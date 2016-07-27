Гройсман наполягає на внесенні на найближче засідання Кабміну концепції реформи охорони здоров'я

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягає на внесенні на найближче засідання уряду концепції реформи охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

"Треба дати можливість заступнику міністра (Уляні Супрун), яка буде займатися реформою охорони здоров'я, проаналізувати ті напрацювання, які вже є у нашої команди, можливо, зробити деякі коригування, але винести на найближче засідання уряду саму концепцію реформи охорони здоров'я в країні", - сказав він.

Гройсман зазначив, що реформа повинна покращити якість послуг та забезпечити доступність ліків.

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