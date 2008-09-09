Скасовано рішення про звільнення ”чорного” трансплантолога

Донецький обласний апеляційний суд скасував рішення Ворошиловського районного суду Донецька від 29 серпня про звільнення ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА з-під варти.

Як пояснили УНІАН у канцелярії Донецького обласного апеляційного суду, ухвала суду ще не готова, але 8 вересня справа була розглянута і рішення вже ухвалено.

Як раніше повідомив кореспондентові УНІАН адвокат М.ЗІСА Олег КУРІННИЙ, 29 серпня Ворошиловський райсуд Донецька під головуванням судді Геннадія МІЩЕНКА розглянув скаргу про визнання незаконним затримання М.ЗІСА і його подальшого утримання в СІЗО.

«Суд постановив визнати незаконним затримання М.ЗІСА 28 липня 2008 року і подальше його утримання в СІЗО №5, - заявив О.КУРІННИЙ. - І виніс ухвалу негайно звільнити мого підзахисного». Адвокат зазначив, що на цьому засіданні суду М.ЗІС не присутній (його не привозили з СІЗО), тому «того ж дня, 29 серпня, близько 13-ї години засвідчену копію цієї ухвали доставили кур`єром суду і вручили адміністрації СІЗО №5 м. Донецька».

Своєю чергою начальник Донецького СІЗО №5 Станіслав БРАТІН відмовився, за словами адвоката, виконувати ухвалу суду і звільнити М.ЗІСА.

Начальник СІЗО, уточнив О.КУРІННИЙ, пояснив своє рішення тим, що для нього не було різниці між ухвалою Ворошиловського районного суду Донецька про затримання М.ЗІСА від 30 жовтня 2007 року для екстрадиції його до Молдови та ухвалою того ж суду про скасування арешту від 29 серпня 2008 року.

М.ЗІСА було затримано 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігуранта справи про незаконну трансплантацію людських органів, яке розслідували спільно ізраїльські та українські правоохоронці. М.ЗІСА звинувачували в торгівлі людьми.

У жовтні 2007 року суддя Ворошиловського райсуду Донецька Г.МІЩЕНКО виніс ухвалу про його затримання для екстрадиції до Молдови. Але оскільки процедура екстрадиції обмежена терміном 40 діб, а за цей час українська сторона не встигла передати стороні Молдови хірурга, цей же суддя був змушений ухвалити рішення про його звільнення.

18 грудня 2007 року Апеляційний суд Донецька скасував рішення Г.МІЩЕНКА про звільнення М.ЗІСА і виніс ухвалу про його екстрадицію до Молдови.

3 липня 2008 року Ворошиловський районний суд під головуванням судді Ірини БУХТІЯРОВОЇ відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам з`явився на чергове судове засідання. Проте після чергового слухання справи виконуючий обов`язки начальника Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми УМВС України в Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ за розпорядженням прокурора Донецької області Віталія МУРЗИ взяв під варту М.ЗІСА і відправив у СІЗО.

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з ізраїльського хірурга зняли звинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації.

Державний обвинувач від імені прокуратури просила суд позбавити М.ЗІСА волі на 3,5 року.

21 серпня 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька його виправдав. Крім того, суд ухвалив скасувати попередній запобіжний захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдального рішення суду хірурга відвезли в СІЗО.