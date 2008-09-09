У Росії заборонять енергетичні напої

На розгляд Державної думи запропонований проект федерального закону «Про обмеження роздрібного продажу і споживання (розпивання) тонізуючих безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв», прийнятий законодавчими зборами Краснодарського краю.

Якщо закон приймуть, буде заборонено роздрібний продаж і споживання цих напоїв в організаціях культури (за винятком розташованих у них організацій або пунктів громадського харчування), фізкультурно-оздоровчих і спортивних спорудах, у місцях проведення культурно-масових заходів за участю підлітків і молоді. Визначення місць торгівлі цими напоями буде покладено на органи місцевого самоврядування.

Необхідність ухвалення нового закону його автори бачать у тому, що тонізуючі безалкогольні (у просторіччі - «енергетики») і слабкоалкогольні напої споживають зазвичай неповнолітні, які «через відсутність належного життєвого досвіду не в змозі адекватно сприймати рекламу тонізуючих напоїв у засобах масової інформації, зовнішній вуличній рекламі, а також численних публічних рекламних акціях».

На думку авторів законопроекту, кофеїн синтетичного походження і природні біологічно активні речовини з дозволених лікарських рослин або їх екстрактів можуть погіршити здоров`я дітей, підлітків і людей з хронічними захворюваннями. Вживання ж «енергетиків», які містять алкоголь, «впливає на характер алкогольного сп`яніння, знижуючи його вираженість, що може призвести до неадекватної оцінки власного стану, сприяти втраті контролю за випитим і спонукати до повторного вживання алкоголю».

MedPortal.ru