Уляну Супрун призначили в.о. міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів України поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на нещодавно призначену заступником керівника МОЗ Уляну Супрун.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні під час засідання уряду.

Читайте такожКабмін планує призначити Супрун в.о. міністра охорони здоров'я"Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час голосування з кадрових питань списку.

Як повідомляв УНІАН, до цього в.о. міністра охорони здоров'я був Віктор Шафранський.

Кабмін 22 липня призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Читайте такожКабмін призначив Уляну Супрун заступником міністра охорони здоров'яУляна Супрун народилася і виросла в США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала в Україну. Під час Революції гідності працювала в медичній службі, надалі очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців і заснувала «Захист патріотів» - організацію, яка займається тренуваннями з тактичної медицині та забезпечує українських бійців поліпшеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО.

У 2015 році отримала українське громадянство.