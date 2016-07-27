Трьом фігурантам справи про розкрадання в "Охматдиті" оголошено про підозру

Трьом фігурантам справи про розкрадання понад 9 млн грн державних коштів на дитячій лікарні "Охматдит" оголошено про підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожОголошено черговий тендер щодо генпідрядника для будівництва "Охматдиту"«Службою безпеки України та Національною поліцією оголошено про підозру трьом фігурантам справи про розкрадання понад дев’яти мільйонів державних коштів на дитячій лікарні "Охматдит", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом судом буде прийнято рішення про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

В СБУ нагадали, що протягом 2012-2014 років ДП "Укрмедпроектбуд" отримало з бюджету кошти на закупівлю медичного обладнання та добудову дитячої лікарні. Для реалізації завдань чиновники уклали договір з комерційною структурою ТОВ "Укрпрофмед". Однак за попередньою змовою з посадовцями бізнесмени штучно завищили вартість обладнання та робіт на 9,2 млн грн.

Читайте такожСБУ виявила розкрадання 9,2 млн грн на закупівлях обладнання та добудові "Охматдиту"Наразі триває досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 364 та ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня СБУ повідомляла, що під час обшуків в офісах та за місцями проживання у шести фігурантів справи, серед яких один й досі чиновник, було вилучено докази, які доводять розкрадання державних коштів, виділених дитячій лікарні.