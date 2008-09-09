Газовані напої спричиняють карієс

У ході досліджень, проведених британськими ученими, було встановлено, що газовані напої негативно впливають не тільки на стінки шлунка, як вважалося раніше, але і руйнують зубну емаль. В результаті, зуби набувають болісної чутливості до різ ких перепадів температури. Ушкодження емалі, в більшості випадків, призводить до розвитку карієсу.

Особливий неспокій лікарів в цій ситуації викликає той факт, що пристрасними прихильниками газованих напоїв є маленькі діти і підлітки у віці від 4 до 16 років.

Щоб знизити шкідливу дію газованої води на організм, стоматологи і гастроентерологи рекомендують дотримуватися простих правил: насолоджуватися напоями в час або після прийому їди, а не на голодний шлунок; використовувати «соломинку» і, звичайно ж, дотримувати правила гігієни для порожнини рота.

dentaclass.ru