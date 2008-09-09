У Ірані - кампанія проти кесаревого розтину

Міністерство охорони здоров`я Ірану має намір скоротити кількість операцій щодо кесаревого розтину. За статистикою, 40% дітей в Ірані народжуються в результаті хірургічного втручання, повідомляє AFP.

У Тегерані кожна друга дитина народжується з допомогою кесаревого розтину, а в містах Ісфахані і Гіляні цей метод застосовується більш ніж в 60% пологів. Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров`я рекомендує проведення кесаревого розтину не більше ніж в 10-15% пологів, повідомила керівник відділу у справах материнства іранського МОЗу Насрін Чангизі (Nasrin Changizi).

Вона відзначила, що багато жінок віддають перевагу кесаревому розтину без медичного показання, через боязнь болю і розривів пологових шляхів. Крім того, в країні існує думка, що природним чином народжують лише бідні жінки. При цьому більшість вагітних не знають про переваги природних пологів і про ускладнення, пов`язані з проведенням кесаревого розтину, додала Чангизі.

Високий відсоток кесаревих розтинів пов`язаний і з позицією самих акушерів-гінекологів. Багато лікарів не вірять в можливість благополучного результату природних пологів і призначають операцію за найменшого ризика ускладнень. Певну роль грає і те, що медикам просто не вигідно приймати природні пологи, що продовжуються протягом довгих годин. Доходить до того, що жінкам, охочим народити природним шляхом, доводиться спеціально шукати фахівця, готового прийняти «звичайні» пологи.

Чангизі підкреслила, що МОЗ Ірану вводить низку заходів, покликаних скоротити кількість кесаревих розтинів без медичних показань. Зокрема, лікарям запропонують пройти курси перепідготовки для навчання оптимальному веденню природних пологів. Крім того, планується підвищити зарплату, а також відповідальність акушерок, щоб вони могли спостерігати за перебігом пологів під час багатогодинних переймів у жінок. Одночасно в лікарнях з`являться курси для вагітних, де жінок навчатимуть правильному диханню в пологах, а також техніці релаксації для полегшення болю.

Передбачається, що введення цих заходів дозволить скоротити кількіість кесаревих розтинів до 20-25% до 2013 року, повідомили в міністерстві.