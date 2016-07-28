Кабмін звільнив Шафранського з посади заступника очільника МОЗ

Кабінет міністрів звільнив Віктора Шафранського з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 27 липня. Згідно з повідомленням, Шафранського звільнено за власним бажанням. Як повідомляв УНІАН, Шафранський з 27 квітня виконував обов'язки міністра охорони здоров'я. Читайте такожУляну Супрун призначили в.о. міністра охорони здоров'я 27 липня Кабмін призначив в.о. глави МОЗ першого заступника міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

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