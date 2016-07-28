Прийнято відставку заступника очільника Держветфітослужби Вержиховського

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 27 липня 2016 року №546-р

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба перебуває в процесі ліквідації та передачі функцій Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Вержиховський фактично керував Держветфітослужбою з травня 2015 року, коли він був призначений заступником голови цього відомства. До цього він обіймав посаду директора департаменту ветеринарної медицини відомства. Останній голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв був звільнений ще в квітні 2014 року.