Погане харчування вагітної загрожує ожирінням дитині

Група британських вчених з центру репродукції і раннього розвитку Університету Ноттінгема заявила про те, що під час вагітності необхідно добре харчуватися, так як погане харчування може привести до розвитку у майбутньої дитини ожиріння.

Вчені під керівництвом доктора Хелен бадж вивчили, як впливає зміна раціону у вагітних овець на розвиток майбутніх ягнят.

Виявилося, що нестача поживних речовин в утробі матері може привести після народження дитини до сильного порушення в її жирових клітинах. А це в свою чергу може стати причиною погіршення здатності дитячого організму нормально засвоювати їжу.

У даний час вчені збераються з`ясувати, що саме повинна їсти жінка під час вагітності, щоб це найкращим чином відобразилось на розвитку дитини.

«На даний момент найкраще, що ми можемо порадити вагітним жінкам – це дотримуватися здорової, збалансованої дієти», - повідомила доктор Бадж.

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