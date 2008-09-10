Спорт в молодості - гарна пам`ять в старшому віці

Австралійські спеціалісти закликають літніх людей до фізичної активності після того, я к вони виявили, що всього 20 хвилин спортивних занять щодня попереджають втрату пам`яті, а регулярна фізична активність приводить до покращення її функції. За словами експертів з Західного австралійського інституту медичних досліджень і Центру здоров`я і старіння, для того, щоб пам`ятати дні народження друзів і список покупок, пенсіонерам зовсім не обов`язково брати участь у марафонському забігу - достатньо просто щоденно здійснювати гімнастичну розминку. Для захисту пам`яті підійде навіть проста ходьба або танці. Фізична активність важлива і для загального розумового здоров`я, так як здтна перешкоджати розвитку слабоумства і хвороби Альцгеймера, говорять неврологи.

В експерименті 170 добровольцям старшим 50 років було приписано 150 хв фізичної активності щотижня впродовж шести місяців. Було доведено, що будь-які види спортивної діяльності значно покращували пізнавальні навички і блокували вікове погіршення пам`яті за рахунок зниження запальних процесів на мозок і перешкоджанню втраті нейронів у мозкових тканинах.

ami-tass.ru