Що слід знати про холестерин

Прийнято вважати, що холестерин – це погано. Так воно і є, але тільки наполовину, оскільки розрізняють «поганий» і «добрий» холестерин. «Поганий» накопичується на стінках судин, гальмує обмінні процеси, провокує розвиток ожиріння. А ось «добрий» холестерин сприяє виведенню з організму «поганого» холестерину. У організм людини з їжею надходить лише 1/5 всього холестерину. А інші 4/5 виробляється клітинами організму. Фахівці рекомендують регулярно підраховувати холестерин, який ви одержуєте з їжею, щоб його денна доза не перевищувала 300 мг. Важливо також знати, які продукти підвищують рівень холестерину в крові, а які знижують.

Рівень холестерину може значно зрости, якщо ви будете зловживати какао і шоколад. Підвищують рівень холестерину також пудинги, вершкове і молочне морозиво, торти, особливо якщо до складу крему входить масло і сметана, бісквіти, тістечка, здоба.

Підвищать рівень холестерину і продукти, приготовані на основі молока - ряжанка, сметана, сливки тощо, а також м`які сорти сиру.

Важливо також обмежити споживання вершкового масла, тваринних жирів, твердих сортів маргарину, здьору, кокосової і пальмової олії.

Значно підвищити рівень холестерину можуть також копчена ковбаса, корейка, окіст, паштет, грудинка.

Дієтологи також рекомендують обмежити споживання субпродуктів, до яких можна належать нирки, серце, печінка, язик, мізки, і жирне м`ясо (свинина, телятина, баранина).

Ну, і, звичайно ж, їжею, що вимагає обмеження, чіпси, смажені та солоні горішки, арахіс, кокос.

Але за допомогою їжі можна не тільки підняти рівень холестерину, але і знизити його.

До їжі, яка знижує рівень холестерину, належать: фрукти (особливо ананаси), свіжі ягоди, а також свіжовичавлений сік.

Добрим засобом для зниження рівня холестерину в крові є також заморожені і свіжі овочі, ріпчаста і зелена цибуля, зелень, наприклад, петрушка, кріп, кінза, салат, шпинат, а також часник, квасоля, соя, боби, горох і чечевиця. Не відмовляйтеся також від задоволення поласувати фруктовим льодом і желе, а також мюслі та низькокалорійними десертами, оскільки вони також сприяють зниженню холестерину.

Зверніть свою увагу на пісні сорти птиці - курка без шкіри, індичка, дичина, курячі грудоньки. Віддавайте перевагу пісному м`ясу, наприклад, кролятині або яловичині.

Вибирайте знежирене (0,5-1,5%) молоко, йогурт, кисле молоко, сир, кефір. Слід також відзначити, що вживати краще тверді сорти сиру.

Не варто нехтувати рибою і морепродуктами. Зверніть свою увагу на тунець, скумбрію, сардини, лосось, тунець, тріску, палтус, окуня, судака, форель, макрель, морські гребінці, молюски, мідії і устриці.

Слід також відзначити, що рівень холестерину в крові знаходитися в межах норми, якщо не перевищує 5,2 ммоль/л.