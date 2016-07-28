Україна планує приєднатися до Глобальної стратегії щодо вірусних гепатитів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик під час прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з гепатитом.

За його словами, необхідно подовжити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на забезпечення доступу хворих до якісних і безпечних лікарських засобів і режимів лікування, проведення скринінгових обстежень, посилення інформаційної складової щодо профілактики гепатитів та можливостей їх лікування.

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“Метою цієї стратегії є рішуча боротьба з пандемією гепатитів та ліквідація цього вірусу у світі до 2030 року, - сказав в.о. представника ВООЗ та глави Бюро ВООЗ в Україні Луіджі Мігліоріні. - Наразі ВООЗ працює над першим планом дій для країн щодо покращення обізнаності про захворювання серед населення та підвищення доступу до тестування на гепатит”.

Він нагадав, що у 2016 році в Україні завершується реалізація Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2013-2016 роки.

За його словами, за цей час в країні вдалося покращити ситуацію із виявленням хворих на гепатити, затвердити національні стандарти лікування гепатитів з урахуванням передового світового досвіду, налагодити роботу інфекційної служби, яка з кожним роком збільшує обсяги охоплення хворих необхідними програмами лікування, а також майже у стовідсотковому обсязі забезпечити регіони України тест-системами для скринінгу донорської крові на маркери гепатиту С відповідно до заявленої потреби (494 тис. 880 одиниць).

Стосовно забезпечення хворих на гепатити ліками, Ілик повідомив, що на сьогодні в рамках виділеного державного фінансування — 121558,8 тис. грн. Міжнародною спеціалізованою організацією ООН – Програмою розвитку ООН - на виконання минулорічного договору про закупівлі забезпечено необхідними ліками та вакцинами дорослих і дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити В і С. Усі закуплені ліки та вакцини, за його словами, на сьогодні поставлені в Україну, завершується їх постачання у регіони.