У Києві визначено замовників реконструкції об’єктів медицини

Столична влада визначила замовників проектування та реконструкції цілої низки об’єктів охорони здоров’я.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, йдеться у розпорядженні Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Зокрема розпорядженням визначені організації, які мають забезпечити розробку та затвердження проектно-кошторисної документації, визначити генеральні проектні та підрядні організації, одержати усі необхідні дозвільні документи.

Так, замовником проектування та реконструкції з надбудовою поліклініки № 4 на вул. Зоологічній, 3 виступає Комунальне підприємство «Інженерний центр». Також КП «Інженерний центр» визначено замовником реконструкції приміщення дитячої поліклініки на вул. Комінтерну, 2-4, будівництва станції швидкої допомоги на перетині вул. С.Крушельницької та вул. Вирлівської на житловому масиві Осокорки. Замовником газифікації притулку для тварин з облаштуванням крематорію в смт Бородянка та будівництва пункту первинного ветеринарного огляду виловлених тварин на вул.Сирецькій також виступає КП «Інженерний центр». Замовником реконструкції приміщення колишньої молочної кухні та облаштування її під амбулаторію сімейного лікаря на пр. Миру, 19/18 визначено поліклініку № 2 Дніпровського району, а замовником реконструкції приміщення колишньої молочної кухні під медико-соціальний центр на бульварі Перова, 10 - Центральну районну поліклініку Дніпровського району.