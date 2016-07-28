В Україні до 9% населення хворіють на гепатити - головний інфекціоніст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила головний позаштатний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська під час прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з гепатитом.

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"На лікування, в країні вже сьогодні до закладів охорони здоров'я надходять препарати, які дозволяють скоротити тривалість курсу лікування з одного року до трьох місяців. А в рамках державних закупівель 2016 року мають надійти ще безінтерферонові ліки на курси лікування, які в окремих випадках мають стовідсоткову ефективність", - сказала Голубовська.

У цілому, за її словами, в Україні зросла прихильність до лікування вірусних гепатитів, хоча рівень захворюваності все ж залишається досить високим.

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Станом на початок 2016 року в Україні на обліку перебував 67 тис. 141 хворий на вірусний гепатит, який потребує лікування, з них 20 тис. 258 - з гепатитом В і 46 тис. 883 — з гепатитом С.

Учасники прес-конференції наголосили, що подолання епідемії гепатитів В і С має полягати не лише в лікуванні хворих, а й у ранній діагностиці, обліку хворих та оцінці ефективності використання бюджетних коштів, профілактиці, в інформуванні населення про шляхи передачі та загрози, які становлять вірусні гепатити.