Якщо у дитини гемангеома

Багато діток народжуються з так званою гемангіомою. Гемангіома – це доброякісна пухлина, що складається з судин шкіри. Гемангіоми зустрічаються не тільки на шкірі, але при оперативному втручанні їх можна виявити на поверхні внутрішніх органів, наприклад, на селезінці, легенях або печінці, крім того, вони можуть також розташовуватися на внутрішній стороні щік, язиці. Звичайно, плямочки, які можуть бути на обличчі новонародженого, лякають батьків. Батьки бояться за життя і здоров`я малюка. Насправді, здебільшого гемангіоми безпечні. Розрізняють декілька видів гемангіом.

1. Печериста гемангіома. Цей вид гемангіоми з`являється на тілі дитини дуже скоро після нарождення. Спочатку на тельцеві з`являється маленька синювата плямочка, яка починає дуже швидко рости. За дуже короткий час плямочка розростається до досить великих розмірів. Пляма має червоно-синій колір. Гемангіома може дуже швидко і бурхливо рости, але, коли досягає свого піку, то зменшується в розмірах. Якщо придивитися до плями, то можна побачити скупчення кровоносних судин. Навіть найменша травма цієї поверхні може привести до того, що гемангіома почне кровоточити. Але боятися не варто, оскільки приблизно до 10 років пляма значно зблідне і стане практично непомітною, на шкірі залишиться лише блідий білий шрам. А ось лікувати цю гемангіому хірургічним втручанням не рекомендується, оскільки після операції може залишитися досить помітний шрам.

2. «Винна пляма» – це родимка, яка складається з розширених кровоносних судин шкіри. Судини плоскі і мають насичений червоний колір. Найчастіше цей вид гемангіом зустрічається на шкірі голови і на обличчі. Видалити ці рідні плями хірургічним шляхом не можна. Щоб їх позбавитися, застосовують інфрачервоне випромінювання або лазерну терапію. Крім того, не варто забувати і про те, що «винні плями» можна зробити менш помітними або повністю зафарбувати за допомогою косметичних засобів.

3. Кавернозна гемангіома. Це досить велика родимка, яке може приводити до вторинних інфекцій. Такі гемангіоми дуже рясно кровоточать, особливо в тому випадку, якщо ушкодити наріст. Така кровотеча може створити серйозну загрозу життю хворого.

4.«Сунична» (капілярна) гемангіома. Цей вид гемангіом найчастіше зустрічається у недоношених немовлят, а також може з`явитися через декілька днів після народження. Спочатку виглядає як невелика червона плямочка, яка починає швидко рости - росте сама дитина, шкіра розтягується і росте гемангіома. Можуть з`являтися і у дорослих людей, при цьому вони зазвичай скаржаться на появу маленьких червоних родимок.

Навіть якщо гемангіоми і безпечні, їх треба лікувати. Навіть якщо гемангіома сама по собі пройде, то все одно залишається білий шрам. Більшість лікарів вважають, що лікування треба починати якомога раніше. Способів лікування може бути багато. Хірургія, лазерна терапія, рентгенівська терапія, стероїдна терапія, кріохірургія (заморожування гемангіоми). Шрами, які залишаться після видаленняплями пізніше можна буде прибрати за допомогою косметичної хірургії.

На жаль, «винні плями» повному видаленню не піддаються, але за допомогою лазерної терапії їх можна зробити менш помітними. Слід також відзначити, що не потрібно боятися негативних наслідків на зразок раку.