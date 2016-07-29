Як уберегти здоров'я у спекотні дні - поради лікарів

Як підкреслюють медики, особливо це стосується людей похилого віку, хворих з хронічними кардіологічними та серцево-судинними захворюваннями, з надмірною вагою, тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробничих і громадських приміщеннях без кондиціонування.

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Щоб уникнути негативного впливу спекотної погоди лікарі радять:

- уникати вживання алкоголю;

- носити легкий одяг;

- часто пити, не чекаючи виникнення відчуття спраги;

- знаходитись у прохолодному та кондиційованому приміщенні;

- носити головні убори;

- уникати або зменшити фізичні навантаження;

- захистити себе від сонячних променів;

- спостерігати за чутливими до спеки людьми;

- не залишати дітей у закритих автомобілях;

- уникати виходу на вулицю в найбільш спекотні години;

- часто приймати ванну або душ.

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Хворим, які вживають будь-які лікарські препарати, слід обов'язково радитися зі своїм лікарем стосовно того, як вони можуть впливати на організм людини під час періоду літньої спеки. Пацієнти, які вживають препарати, що знижують втрату тепла, повинні бути проінструктовані лікарем про самообстеження. До лікарських препаратів високого ризику, які можуть збільшити ризик негативного впливу на здоров’я під час спекотної погоди, належать діуретини, антихолінергічні засоби, нейролептики.

Науковими даними підтверджено, щоб не наражати організм на небезпеку під час спеки варто дотримуватися кількох простих рекомендацій. Зокрема, незалежно від спраги необхідно збільшити споживання чистої води протягом усього періоду спекотної погоди. З особливою увагою необхідно стежити за людьми, які не можуть обслуговувати себе самостійно – лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою когнітивною функцією. Чутливі люди мають протягом спекотних періодів залишатися у прохолодних або кондиційованих приміщеннях. Покращити самопочуття може частий прийом ванни або душу та носіння легкого одягу з натуральних тканин.

Також у спекотні періоди варто знизити звичайну фізичну активність.