У столиці обмежать продаж сигарет та алкоголю

На сесії Київради, яку призначено на 18 вересня, депутати голосуватимуть за рішення про обмеження куріння у громадських місцях Києва. Крім того, депутатські комісії готують ще один проект рішення, яким сподіваються обмежити продаж алкоголю та сигарет.

Обранці вже склали повний перелік місць, де курити заборонено. До нього увійшли дитячі майданчики, під`їзди, сходові клітки,навчальні заклади, а також зупинки громадського транспорту. Як тільки Київрада затвердить це рішення, курців-порушників штрафуватимуть. Максимальне "покарання" – 85 гривень. За порушниками стежитимуть спеціальні комунальні бригади та міліція.

Також Київрада планує звернутися до парламенту з проханням збільшити штрафи, повідомляє "5 канал".