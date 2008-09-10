Регулярне чищення зубів рятує від серцевих хвороб

Група новозеландських учених дійшла висновку, що регулярне чищення зубів набагато знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

За словами доктора Грега Сеймура з новозеландського університету Отаго, хронічні інфекції ротової порожнини можуть збільшувати ризик серцево-судинних хвороб, зокрема таких, як атеросклероз - звуження й закупорки артерій атеросклеротичними бляшками, що може спричинити інфаркти та інсульти.

"Розроблена велика кількість теорій про зв’язок стоматологічних інфекцій і хвороб серця. Одна з них пов`язана з тим, що білки, які виділяються бактеріями, викликають атеросклероз і сприяють його розвитку", - повідомив Сеймур. Також він додав, що білки теплового шоку виробляють бактерії, рослини й тварини у відповідь на холод або підвищення температури, запалення, нестачу води або кисню.

Так як стресові білки широко поширені, імунна система людини не завжди здатна відрізнити білки свого організму від бактеріальних. Тому імунна система починає атакувати власні білки, як результат - білі кров`яні клітини можуть накопичуватися в тканинах артерій, викликаючи атеросклероз.

Таким чином, коли імунна система реагує на інфекцію в ротовій порожнині, вона також атакує й білки власного організму, викликаючи захворювання артерій.

На думку вчених, це відкриття може значно змінити профілактику хвороб серця. Адже, на їхню думку, гігієна порожнини рота, контроль захворювань ясен дуже важливі для зниження ризику хвороб серця.

Раніше американські вчені з медичного центру Кароліни заявили про те, що щоденне чищення зубів стає причиною проникнення в кров великої кількості бактерій, які можуть викликати серйозну хворобу серця - інфекційний ендокардит.

За матеріалами РИА Новости