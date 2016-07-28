МОЗ обіцяє, що вакцина проти туберкульозу буде в країні у серпні
Вакцина для профілактики туберкульозу в кількості 2,5 млн доз буде поставлена впродовж серпня 2016 року.
Про УНІАН повідомили у МОЗ. У відомстві повідомили, що на сьогодні в Україні в наявності є наступні вакцини, закуплені міжнародними організаціями ООН/ЮНІСЕФ та ПРООН, та за кошти місцевих бюджетів регіонів, а саме:
- вакцина проти гепатиту В (ЕВАКУС) – 746 099 доз;
- комбінована вакцина для профілактики кашлюку (ацелюлярна), дифтерії, правця, поліомієліту (інактивована), гемофільної інфекції типу b («ПЕНТАКСИМ») – 264 246 доз;
- вакцина для профілактики кору, паротиту, краснухи – 277 000 доз;
- вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b (моновалентна) – 174 400 доз;
- БЦЖ (проти туберкульозу) – 12 499 доз;
- гепатит В (Еувакс) – 746 099 доз;
- кашлюк, дифтерія, правець, поліо, гемофільна інфекція (ПЕНТАКСИМ) -264 246 доз;
- кашлюк, дифтерія правець (ІНФАНДРІКС) – 301 доза;
- проти поліомієліту інактивована (ІПВ) – 286 955 доз;
- кір, краснуха, паротит – 142 924 дози;
- гемофільна інфекція – 165 389 доз.
- вакцина для профілактики сказу: (ІНДІРАБ) – 5974 дози, (РАБІПУР) 91 390 доз;
- дифтерія, правець (діти) – 12 420 доз;
- дифтерія, правець (дорослі) – 53 984 дози;
- протиправцевий імуноглобулін – 365 доз;
- протиправцева сироватка – 1 428 доз;
- протиботулінічна сироватка – 21 доза.
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На першу декаду серпня 2016 року запланована поставка всієї кількості вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) – 1 770 000 доз, вакцини для профілактики дифтерії, правця у дорослих (АДП-М) – 1 600 000 доз, вакцини проти поліомієліту (оральна, бівалентна) – 1 378 000 доз та наступна частина вакцини проти гепатиту В – 450 000 доз.