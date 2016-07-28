Штаб Ахметова видав мешканцям Донбасу понад 9 мільйонів наборів виживання

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіла координатор Гуманітарного штабу Римма Філь.

"Щоб постійно підтримувати необхідний запас продуктових наборів на пунктах видачі, Штаб відправляє на Донбас по 10-12 автоколон щомісяця. Таких колон було 228 за весь час роботи. У них 5 247 фур. Всього доставлено 105 тис. тонн продуктів. На сьогоднішній день Гуманітарний штаб видав 9 млн 40 тис. продуктових наборів мирним жителям Донбасу найбільш соціально незахищених категорій. Видачі здійснюються по обидві сторони лінії зіткнення. Часто ці продукти залишаються єдиним джерелом існування для людей. Щоб постійно підтримувати такий ритм роботи Штаб працює як годинниковий механізм. Щомісяця наші набори виживання отримують 400 тис. осіб. За майже 2 роки роботи Штабу Ріната Ахметова врятовано понад 1 млн людських життів. Це одержувачі допомоги за всіма напрямками роботи», ‒ зазначила Римма Філь.

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У липні в логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі було доставлено близько 360 тис. дорослих і дитячих наборів, надіслано 11 автоколон. Штаб робить все можливе, щоб люди отримували допомогу вчасно і з максимальним комфортом для них. По обидві сторони лінії зіткнення працюють 38 стаціонарних пунктів видачі. У Донецьку та навколишніх містах одиноким людям похилого віку та інвалідам волонтери доставляють набори прямо на будинок.

Одним з основних фокусів роботи Штабу Ріната Ахметова залишається допомога в «сірій зоні». На лінії зіткнення в останні кілька тижнів часті обстріли поновилися. Незважаючи на ситуацію, мобільні бригади Штабу продовжують виїзди в прифронтові села і глибинку. На сьогоднішній день все зроблено 253 виїзду, видано понад 176 тис. наборів. Волонтери відвідують ті населені пункти, де найбільша потреба в продуктах харчування.

«В серпні 2016 року Штаб Ріната Ахметова продовжить доставляти гуманітарну допомогу найбільш соціально незахищеним категоріям населення. У Донецьк і Маріуполь планується відправити більше 210 двадцатитонних фур з продуктами. З них буде сформовано 401,5 тис. дорослих і дитячих наборів виживання. Перша серпнева автоколона вирушить до Маріуполя вже 1-го числа», ‒ говорить Римма Філь.

Мобільні бригади планують доставити допомогу 15 тис. жителів глибинки і «сірої зони» Донецької області. Вони відвідають Майорск, Жованку, Курдюмовку, Нетайлово, Новотроїцьке, Кодему і ще кілька десятків населених пунктів. Докладний графік виїздів мобільних бригад у серпні найближчим часом можна буде знайти на сайті Гуманітарного штабу.