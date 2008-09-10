Сьогодні – Всесвітній день запобігання самогубствам

Сьогодні відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, який проводиться за ініціативою Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам /IASP/ за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/. Мета цього дня – привернути увагу до мільйона життів, які щороку уриваються внаслідок самогубств.

На сьогодні суїцид став справжньою проблемою для світової охорони здоров`я. В результаті самогубств на нашій планеті гине більше людей, аніж через війни і насильницькі вбивства, разом узяті. При цьому половина випадків смертей від неприродних причин у всьому світі доводиться на самогубства.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, загальна кількість смертей від суїциду щорічно складає близько 800 тисяч чоловік. Вік більше половини самогубців - від 15 до 44 років. За прогнозами фахівців, до 2020 року кількість самогубств може зрости в півтора рази. Більшість самогубців надають перевагу випробуваній століттями смерті через повішення.

По даним за 2006 рік, найвищі показники самогубств зареєстровані серед чоловічого населення країн Східної Європи, також у Литві, Естонії, Росії, Латвії і Угорщині. Найменші ж показники - в Латинській Америці та ісламських країнах. При цьому по Африці дані практично відсутні.

Однією з причин самогубств є психічні розлади. Фахівцями встановлено, що існує пряма залежність між самогубством і втратою соціального статусу. Для людини, що знаходиться в стані кризи, принциповими чинниками є переважна важливість нерозв`язної проблеми і відчуття безпорадності, безнадійності. Цим пояснюється високий рівень самогубств серед людей, нещодавно засуджених, таких, що вийшли на пенсію, потрапили в армію, або навпаки - демобілізованих офіцерів.

Основною причиною підліткових самогубств стає нерозділена любов. При цьому батьки дуже часто не помічають душевної травми дитини або просто несерйозно ставляться до його проблеми. Тоді підлітки, надмірно драматизуючи ситуацію і не знаходячи розуміння, наважуються на відчайдушний крок. Вони складають зворушливі передсмертні записки, влаштовуючи «показові самогубства» з розрахунком на невдачу. Тим часом, нерідко бажання привернути увагу стає фатальним.

Кожні сорок секунд на нашій планеті хтось позбавляє себе життя, залишаючи після себе душевні травми в середньому у шести близьких людей. Тим часом, підкреслюють фахівці, самогубству можна запобігти, якщо бути уважніше один до одного. Адже людина, що зважилася на суїцид, намагається завуальовано сигналізувати про свої плани. При цьому найчастіше потенціальний самогубець, починає замикатися в собі, готуючись піти на відчайдушний крок.

У житті кожної людини бувають такі хвилини, коли в голову мимоволі приходить думка про суїцид. Холодність, нерозуміння, байдужість і байдужість оточуючих – все це може штовхнути людину на здійснення непоправної помилки. Якщо вчасно помітити важкий душевний стан свого близького і звернутися до фахівця за допомогою, то можна уникнути страшної трагедії.