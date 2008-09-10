У Львові навчать як діяти за епідемії пташиного грипу

Сьогодні, 10 вересня, у Львові стартували українсько-американські навчання «Раф енд Реді 2008», які триватимуть до 20 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, метою спільних навчань є вивчення та випробування процедури отримання та надання міжнародної допомоги у випадку спалаху пташиного грипу та пандемії пташиного грипу; підвищення організації взаємодії центральних органів виконавчої влади, які залучаються до навчання, з’ясувати рівень їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, що сталися внаслідок пташиного грипу та його пандемії.

У ході навчань за участю представників США буде проводитися відпрацювання практичних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із високопатогенним грипом птиці на базі Самбірської птахофабрики (Самбірський район Львівської області).

За повідомленням прес-центру, до проведення навчань залучаються: від МНС - Департамент цивільного захисту, Департамент управління рятувальними силами, Департамент охорони здоров’я та медико-біологічного захисту, Управління зв’язку та оповіщення, Управління міжнародного співробітництва, Відділ інформаційно-роз’яснювальної роботи, Відділ зв’язків із ЗМІ, ДП „Мобільний рятувальний центр”.

Від інших міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – представники СБУ, МВС, МОЗ, МЗС, Міноборони, Мінтрансзв’язку, Мінагрополітики, Мінекономіки, Держкомветмедицини, Держмитслужби, Держприкордонслужби, Держкомтелерадіо. Від місцевих органів виконавчої влади – представники АР Крим, Львівської та Харківської областей; від США - Національна гвардія Каліфорнії, Служба медицини катастроф Каліфорнії, представники Посольства США в Україні та консульська служба.