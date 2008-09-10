В «м’ясних кіосках» Києва - повна антисанітарія

Після масового отруєння киян неякісною шаурмою біля станції метро «Лісова» у Києві ветеринарна міліція столиці чимдуж взялася за перевірку «м’ясних кіосків». За тиждень з 29 серпня по 5 вересня правоохоронці проінспектували 41 точку з виготовлення шаурми, хот-догів і курей-гриль. У більшості знайшли грубі порушення.

— Насамперед це відсутність дозволів на підприємницьку діяльність та виготовлення харчових страв, використання тваринної сировини невідомого походження без будь-яких документів, що засвідчують її безпечність та якість, — зазначив на брифінгу в. о. начальника Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС України Микола Скок. — До того ж реалізація продукції проводилася в антисанітарних умовах, а продавці не мали особистих медичних книжок.

Унаслідок перевірки до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 26 осіб. Разом вони збідніли майже на 2 тисячі гривень. Кіоски без жодних дозвільних документів одразу прикрили, інші — опечатали до остаточного вердикту.

Назвати точну кількість кіосків із виготовлення м’ясної продукції у столиці Микола Скок не наважився, оскільки, за його словами, більшість із них працює без дозволів.

golos.com.ua