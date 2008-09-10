Донеччина: у дитячій оздоровниці відкрили гончарну майстерню

Голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО та голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК взяли участь у відкритті гончарної майстерні в дитячій оздоровниці "Смарагдове місто" в м. Святогорську Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, захід відбувся сьогодні в рамках реалізації програми Президента України Віктора ЮЩЕНКА "Зігрій любов`ю дитину".

В.ЛОГВИНЕНКО і А.БЛИЗНЮК також оглянули виставку гончарних виробів, виготовлених вихованцями "Смарагдового міста", і побажали юним майстрам «творчого натхнення та успіхів».

Після урочистого відкриття майстерні А.БЛИЗНЮКУ і В.ЛОГВИНЕНКУ запропонували власноруч виготовити перші гончарні вироби.