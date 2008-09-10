ООН стурбована популярністю синтетичних наркотиків

Як повідомляє центр новин ООН, синтетичні наркотики, такі як екстазі, амфетамін і метамфетамін набувають все більшої популярності в країнах, що розвиваються. У ряду з них вони вже стали справжньою епідемією серед молоді. Про це повідомляється в новій доповіді Управління ООН по наркотиках і злочинності.

Його автори відзначають, що класичні наркотики, такі як кокаїн і героїн, виходять з моди, а синтетичні наркотичні засоби мають величезний попит, особливо в бідних державах.

Експерти ООН звертають увагу на те, що глобальна ринкова вартість синтетичних наркотиків досягла майже 65 мільярдів доларів. А разом з тим, вони прості у виготовленні і їх виробництво не вимагає великих інвестицій.

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