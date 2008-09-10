Нова фарба знищить мікроби на лікарняних стінах

Вчені з Манчестерського міського університету отримали наночастки діоксиду титану і виявили, що при сонячному або люмінесцентному освітленні з їх допомогою можна знищувати бактерій, зокрема, кишкову паличку Escherichia coli, що часто викликає кишкові розлади.

Вони з`ясували, що наночастки діоксиду титану поглинають світло з певною довжиною хвилі і працюють як каталізатори, руйнівники клітин мікроорганізмів.

Автори доповіді пропонують покривати нанофарбою стіни і стелі в лікарняних приміщеннях для боротьби з бактеріями, стійкими до антибіотиків. Також її можна використовувати як дезинфікуюче покриття стін у фармацевтичних і харчових компаніях.

За ствердженням розробників, фарба не дорога у виробництві і допоможе підтримувати чистоту в громадських приміщеннях у порівняно дешевий спосіб.

tsn.ua/nauka