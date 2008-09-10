Чому лікування буває неефективним?

Кожен третій пацієнт не приймає призначені йому лікарем лікарські препарати, повідомляють учені.

Саме тому, якщо призначене лікування не надає очікуваного ефекту, в першу чергу лікар повинен дізнатися, а чи купив його пацієнт всі призначені пігулки і мікстури, вважає доктор Андреас Сторм з Копенгагенського університетського госпіталю в Данії.

Данські учені проаналізували дані 322 пацієнтів щодо прийому ними 390 призначених лікарями препаратів. Через 4 тижні після отримання призначень близько 30,7% хворих не приймали ніякого лікування. Більшість людей просто не купили призначені препарати. Люди з хронічними захворюваннями рідше дослухалися до лікарських рекомендацій, ніж пацієнти з короткочасною патологією. Наприклад, близько 44,2% хворих псоріазом (хронічне захворювання шкіри) не приймали необхідні ліки в порівнянні з тільки 12,2% хворих інфекційними захворюваннями. Препарати для зовнішнього застосування купувалися і застосовувалися хворими за призначенням лікаря рідше в порівнянні з таблетованими формами.

Лікареві слід постійно бути у контакті зі своїми пацієнтами. Найбільш простим і зручним способом є телефонні дзвінки. Це допомагає контролювати не тільки перебіг захворювання і сумлінність прийому хворим призначеного лікування, але і можливі побічні ефекти терапії. Також слід призначати наступний візит в короткі терміни, щоб перевірити дію лікування і проконтролювати виконання пацієнтом лікарських розпоряджень.

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