Після перевантаження випийте каву

Ученим вдалося з`ясувати, що кофеїн допомагає м`язам швидше відновитися після важких фізичних навантажень. Річ у тому, що кофеїн допомагає краще засвоюватися глюкозі, а, крім того, збільшує швидкість відновлення запасу глікогену після важкої фізичної роботи.

Глікоген – це головне «паливо» для наших м`язів. Учені з Австралії провели дослідження, прийняти участь в яких запросили професійних спортсменів.

В ході досліджень з`ясувалося, що кофеїн і вуглеводи, що вживаються до і під час тренувань, допомагають не тільки значно збільшити витривалість і силу спортсмена, але, вперше був встановлений той факт, що поєднання цих речовин ще і допомагає м`язам відновлюватися після фізичних тренувань.

Ученим вдалося підрахувати, що після чотирьох годин тренування, рівень глікогену в м`язах у учасників експерименту, що вживали кофеїн, був вищий на 66%. Було також встановлено, що в крові у цих спортсменів в крові був підвищений рівень інсуліну, глюкози і деяких протеїнів, які допомагають переносити глюкозу в м`язові клітини.

Слід також відзначити, що при проведенні даного дослідження, використовувалися чималі дозування кави.

Такі дози еквівалентні п`яти-шести чашкам міцної чорної кави.

Слід також відзначити, що кофеїн ще в 2004 році був виключений із списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства.

В даний час австралійські учені планують переступити до досліджень, в ході яких планується оцінити сприятливу дію помірної кількості кофеїну на організм людини.