На вихідних в Україні до +36°
У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +19°...+35°, сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +36°.
У столиці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +18°, вдень +28°. У неділю очікується невелика хмарність, +19°...+30°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +26°. У неділю також без опадів, +16°...+28°.
У Дніпрі дощ з грозою. Температура вночі +21°, вдень +33°. У неділю схожі погодні умови, температура повітря +21°...+32°.
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У Сімферополі завтра без опадів, +19°...+33°. У неділю +19°...+35°, сонячно.
Жителям Маріуполя на суботу грозу, температура вночі +21°, вдень +30°. В неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +29°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю температура до +31°, малохмарно.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю +19°...+32°, без опадів.
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Погода на курортах
У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +23°. У неділю невелика хмарність, вночі +10 градусів, удень +24°.
У Моршині на Львівщині в суботу опади, вночі +15°, вдень +24°. В неділю практично безхмарно, вночі +16°, вдень до +28°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура +26°. У неділю температура вдень +28°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде дощ, +24°, у неділю очікується гроза, температура повітря +14° ...+26°.
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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +33°.
У Бердянську в суботу очікується дощ з грозою, температура до +32°. У неділю температура до +32°, також пройде гроза.