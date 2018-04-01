Травми очей: чим загрожують і як їх лікувати?

У переважній більшості випадків виникають біль, паління, сльози відразу сигналізують про проблему. Але бувають ситуації, коли зір починає погіршуватися лише через декілька тижнів після події.

Тому, навіть одержавши першу допомогу, треба при будь-якому пошкодженні ока при першій же нагоді звернутися до лікаря-окуліста

Гілка вдарила

Загрожує травмою рогівки, особливо небезпечно, коли ударить ялинова гілка. Таких пацієнтів іноді доводиться відразу направляти в офтальмологічні клініки, оскільки відбувається глибока травма рогівки і амбулаторно з нею справитися дуже важко

Що робити

Йдучи в ліс, не полінуватися узяти з собою про всяк випадок який-небудь протизапальний засіб. Наприклад, левоміцетин. Добре, якщо є гель актовегін (очний), він покриває око захисною м`якою плівкою. Повернувшись додому, покажіться офтальмологові.

Після роботи на городі з`явився крововилив

Крововилив в оці говорить про те, що у пацієнта дуже крихкі судини, можливо уражені атеросклерозом, а значить, є загроза інфаркту і інсульту.

Що робити

Обмежити роботу на городі в нахилиному положенні. Зшити подушку з брезенту, набити соломою або сіном, класти її між грядками і ставати на неї на коліна - це позбавить від сильного нахилу голови. Розсмоктують крововиливи мікродозами йоду під кон`юнктиву ока, для чого призначають гомеопатичні препарати, очні краплі. Такий крововилив в принципі нешкідливий для очей і розсмоктується достатньо швидко.

Кислота або луг (оцетова есенція, луг з акумулятора) бризнула

При потраплянні в очі лугу про тяжкість опіку важко судити відразу, стан може різко погіршати лише через декілька днів.

Що робити

Активно, протягом 20-30 хвилин, промити очі і повіки водою, а потім їхати до лікаря. Перед промиванням треба переконатися, що на повіках не залишилося анінайменших крапельок хімічної речовини, їх треба заздалегідь видалити, наприклад сухим ватяним тампоном. Інакше при промиванні вони почнуть розчинятися і ви лише створите концентрований розчин, який ще підсилить тяжкість опіку. При будь-яких опіках очей (хімічних, термічних і інш.) до приїзду лікаря у жодному випадку не слід користуватися ніякими очними мазями!

Ударився головою, впав з висоти, одержав удар в око

Якщо вчасно не зайнятися лікуванням, можуть виникнути контузія (забив) ока, крововилив в око, розривши сітківки і судинної оболонки, відшарування сітківки.

Що робити

До звернення до лікаря головне - забезпечити повний спокій. Потрібно постаратися виключити повороти голови, рухи очей, будь-які фізичні навантаження (підйом тяжкості, нахили, різкі і швидкі рухи). На травмоване око краще всього накласти стерильну світлозахисну пов`язку. Лікар повинен провести ультразвукове дослідження очей і з його допомогою подивитися сітківку на предмет можливого відшарування. Крім того, офтальмолог повинен перевірити зір і уважно подивитися очне дно: чи немає там крововиливів, набряків. Навіть якщо все нормально, через 3 місяці треба ще раз перевірити зір.

Смітинка (мошка, пил, пісок) потрапила в око

Якщо смітинка потрапила під верхню повіку, а потім в підхрящову борозенку, вона може там застрягти і при миганні травмувати рогову оболонку. Треба звертатися до лікаря. Якщо чужорідне тіло потрапило за нижню повіку, то зазвичай при миганні і сльозотечі воно вимивається сльозою. Якщо воно не виходить, то потрібно перед дзеркалом вивернути віко і видалити смітинку або піщинку куточком чистої носової хустки, бинта або намотаною на сірник і змоченою кип`яченою водою ваткою. Після цього можна промити око кип`яченою водою, чаєм або закапати альбуцид або левоміцетин.

Що робити

Не можна терти. Якщо через 2-3 години ви продовжуєте відчувати болі в оці або дискомфорт від яскравого світла -велика вірогідність пошкодження рогівки

newsland.ru