Телепрограми "СТБ" травмують дитячу психіку - експерт

Про це повідомив глава регулятора Юрій Артеменко на своїй сторінці в Facebook.

«Розглядали результати позапланової перевірки. Якщо коротко, першочерговою проблемою була трансляція передач..., в яких були показані сцени домашнього насильства, демонстрація ритуалів, інформація про вбивства. Але найголовніше - це все транслювалося в той час, коли діти могли це бачити і бачили, без попередження про зміст передачі... », - написав Артеменко.

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Зокрема, мова йде про телепрограми «Слідство ведуть екстрасенси», «Кохана, ми вбиваємо дітей» и «Детектор брехні».

Згідно з повідомленням, за словами представників каналу «СТБ», ці передачі є соціальними і необхідними. У відповідь на це глава регулятора зазначив, що, яку б мету не переслідувало керівництво каналу, не можна транслювати програми, які можуть тим чи іншим чином завдати шкоди дитячій психіці.

«Не можу сидіти поруч з дитиною щохвилини і дивитися, чи взяла вона пульт від телевізора. Але як громадянин можу вимагати не показувати те, що травмує або може травмувати мою дитину. А як член Нацради однозначно згоден, що це порушення», - зазначив Артеменко.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня регулятор призначив позапланову перевірку «СТБ» для того, щоб перевірити, чи дотримується телеканал норми, пов'язані із забезпеченням прав дітей в медіа. Приводом для цього стали неодноразові звернення телеглядачів.

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3 грудня 2015 року Нацрада вже призначав позапланову перевірку «СТБ» за результатами численних звернень громадян і зобов'язала телеканал привести свою діяльність у відповідність із законами «Про телебачення і радіомовлення» та «Про захист суспільної моралі».

5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі закони України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які будуть ігнорувати таку заборону.