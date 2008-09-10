Епідемія депресії серед американських дітей

У одного з 20 американських дітей у віці 12 років і старше відзначають депресію, згідно з останнім статистичним дослідженням Центру контролю захворювання. З них у 80% учасників було діагностовано функціональне погіршення у зв`язку з їх захворюванням. Серед цих пацієнтів 27% відзначали складнощі в роботі, слабкість, стомлюваність, а також інші симптоми депресії. Частота депресії була значно вища серед жінок і бебі-бумерів у віці 40-59 років, а також серед чорношкірих людей. Ці показники виявилися значно вищими в сім`ях з низьким річним доходом в порівнянні із забезпеченішими людьми.

Існує великий пропуск і в лікуванні цієї патології. Тільки 29% пацієнтів з депресією спостерігаються у психолога або психотерапевта за останній рік і лише 39% пацієнтів з яскраво вираженою депресією одержують лікування. Частота депресії дещо знизилася останнім часом, але все ще більше 5% населення США знаходяться в депресії. Іншими словами, депресію відзначає кожен 20 житель США.

Людям і лікарям необхідно знати, що депресія – це таке ж захворювання, яке, як і багато інших, потребує лікування. Депресія - це реальний патологічний стан, а не риса вдачі пацієнта. У виявленні депресії лікарям можуть допомогти працедавці, яким слід знати, що кожен 20-й робочий на їх підприємстві працює неефективно у зв`язку з депресією. Якщо розробити відповідні програми, це значно поліпшить діагностику і лікування депресії.

health-ua.org