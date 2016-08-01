МОЗ направить на лікування за кордон іще 21 хворого

Відбулося засідання Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон. Комісія розглянула 23 справи та прийняла рішення про постановку на облік 21 хворого, з них 11 дітей. Станом на 28 липня 2016 року на обліку перебувають 65 осіб, повідомляє сайт МОЗ України.

Як відомо, до зарубіжних клінік за програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.

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Направлення хворих на лікування за кордон здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.1995 № 991, та наказу МОЗ України від 17.07.2014 № 502 «Про забезпечення організації направлення громадян на лікування за кордон».