Аналізи навколоплідної рідини можуть зумовити викидень

Тести, які проводяться під час вагітності для виявлення відхилень в хромосомах, збільшують ризик викидня удвічі, вважають учені. Команда учених заявила на європейській конференції з генетики, що жінки потребують більшої кількості інформації про те, що для них несе потенційний ризик під час вагітності. Наприклад, деякі аналізи навколоплідної рідини можуть спричинити викидень, повідомили учені.

За словами фахівців, один з найвідоміших прикладів хромосомної аномалії — це синдром Дауна, при якому у плоду існує додаткова копія однієї з хромосом. Синдром Дауна – вроджена вада розвитку, що виявляється розумовою відсталістю, порушенням росту кісток та іншими фізичними аномаліями. Це одна з найбільш поширених форм розумової відсталості. Завдяки сучасній медицині люди з цим синдромом можуть прожити більше 50 років.

Один із способів виявлення синдрому - це проведення амніоцентеза. Ця процедура полягає в аспірації рідини (навколоплідній рідині), в якій знаходиться ембріон в матці, шляхом проколювання через черевну стінку. В результаті цього тесту також можна виявити такі захворювання, як синдром Едварда і синдром Пато. Проте, за підрахунками учених, приблизно у однієї із ста жінок після проведення амніоцентеза відбувається викидень.

medicinform.net