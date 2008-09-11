Щеплення від грипу можна робити раз у житті

Випробування нової універсальної вакцини від грипу почали учені з Оксфордського університету (Великобританія).

На відміну від інших вакцин, універсальна впливає на вірус грипу, не зважаючи на його мутації. Цього вдалося досягти завдяки тому, що тепер як мішень використовується не поверхневі білки вірусу, а протеїни, що містяться в глибині вірусу. «Використовуваний як основний субстрат вакцини «матричний протеїн 1» однаковий для всіх форм вірусу, тому імунна система розпізнає вірус грипу незалежно від його мутації», - говорять учені. У клінічних випробуваннях візьмуть участь 12 добровольців, у разі вдалого завершення в арсеналі лікарів з`явиться вакцина від грипу, яку можна буде робити 1 раз в житті. Єдиний мінус – багатоетапні клінічні випробування завершаться не раніше, ніж через 5 років.

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