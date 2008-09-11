Швидка їжа – для талії біда

Ви вирішили почати худнути і сушите голову над тим, як це зробити без шкоди для здоров`я? Будь-який дієтолог насамперед порадить вам перейти на збалансоване триразове харчування по чіткого режиму. Але що робити, якщо саме це правило для вас нездійсненне і замість повноцінного обіду і вечері вам доводиться перекушувати чим доведеться?

Сухарі житні

Упаковка 50 г. Гострі і солоні бруски висушеного хліба. На сто грамів доводиться 12 г білків, 64 г вуглеводів і 2,2 г жирів. У сухарях немає води, тому їх калорійність (346 ккал) вища. Склад: хліб житньо-пшеничний, масло рослинне, сіль, смакоароматичні добавки, ідентичні натуральним.

Мінуси: Невідомо, яке масло виробники сухарів називають рослинним: це може бути як соняшникове, так і пальмове, яке не таке корисне. Позначення «смакові добавки, ідентичні натуральним» теж насторожує: не можна виключити, що подібні компоненти ідентичні натуральним тільки з погляду фірми-виробника, а у покупця можуть викликати алергію. До того ж сухарі рясно приправлені сіллю. І хоча для здоров`я вони особливої загрози можуть і не представляти, від їх частого вживання варто відмовитися в тому випадку, якщо ви страждаєте на захворювання серцево-судинної системи, гіпертонічну, сечокам`яну хворобу і гастрит (із-за невідомих штучних добавок і гострих спецій).

Висновок: Якщо хочете схуднути, хрустіть сухарями лише зрідка. Втім, особливого «криміналу» в цьому продукті немає.

Горіхи

Пакетик мигдалю в білому і чорному шоколаді – 50 г. У ста грамах – 8,38 г білків, 36,76 г жирів, 29,74 г вуглеводів, 577,96 ккал. Склад: ядро мигдалю, цукор, какао-масло, еквівалент какао-масла, какао-порошок, сухе цілісне і знежирене молоко, ароматизатор, ідентичний натуральному, емульгатор Е-322 (схожий з лецитином), глазурь

Мінуси: Тим, хто вибирає підсолоджені горіхи, слід знати, що разом з так званою шоколадною або фруктовою оболонкою вони з`їдять безліч харчових добавок.

Висновок: Чудово, якщо ви віддаєте перевагу мигдалю, фундуку або навіть звичайному арахісу без цукрової оболонки або шоколаду. Як швидке перекушування цей продукт хороший, оскільки, як будь-який горіх, рідко уживається в надмірній кількості, відмінно вгамовує голод і підкріплює сили.

Батончикмюсли

Калорійність зернового батончика вагою 25 грамів складає 104 ккал (у 100 грамах – 416 ккал). Склад: вівсяні пластівці, сироп глюкози, пропарювання пшеничне і рисове, кукурудзяні пластівці, коричневий цукор, кокосове масло, мед, соняшникова олія, ягоди або горіхи.

Мінуси: Надмірно калорійний і солодкий продукт.

Висновок: Цей снек цілком підходить для швидкого і безпечного перекушування. Але, зловживаючи батончиками, легко набрати зайву вагу.

Шоколад

У стограмовій плитці – 8,9 г білків, 41,5 г жирів, 39,8 г вуглеводів, 567 ккал. Зразковий склад шоколадної плитки такий: какао терте, цукор, горіх смажений – мигдаль, фундук, арахіс або кедр, нерідко коньяк, емульгатор – лецитин, антиокислювач – токомикс (натуральний антиокислювач), ароматизатор, ідентичний натуральному.

Мінуси: До складу будь-якого, навіть супергіркого, шоколаду обов`язково входять різні добавки.

Висновок: В принципі хороший шоколад цілком годиться для разового перекушування, відмінно підвищує настрій. Проте він може перебити апетит, тому не переборщуйте з шоколадом на голодний шлунок. Крім того, шоколад дуже калорійний.

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