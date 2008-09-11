Повітря в Ялті повне канцерогенного бензапирену

Ялта увійшла до переліку кримських міст з гіршими показниками по рівню забруднення навколишнього середовища, випередивши деякі промислові регіони півострова. Як показали дані вимірювань індексу забруднення атмосфери (ІЗА), в курортній столиці Криму повітря набагато брудніше, ніж, наприклад, в Армянську.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії МНС України, практично щодня фахівці відбирають проби повітря на наявність чотирьох основних інгредієнтів: пороші, діоксиду сіиі, оксиду вуглецю і діоксиду азоту, а також інших специфічних забруднюючих речовин.

До трійки найзабрудненіших кримських міст увійшли промислові міста – Армянськ (ИЗА – 10,7), Красноперекопськ (ИЗА – 12,3) і курортна Ялта (ИЗА – 12,1), яка залишила далеко позаду Сімферополь, Керч і Севастополь.

Причому, в Армянську і Красноперекопську багато шкідливого формальдегіду, пороші, діоксиду азоту і аміаку. У Ялті брудне повітря повне бензапирену – сильної канцерогенної речовини 1-го класу небезпеки. Бензапирен присутній в газоподібних відходах промисловості, вихлопах автомобілів, в тютюновому димі і в продуктах згорання пищи. Примітно, що, як правило, до 40% викидів цієї шкідливої речовини доводиться на міста, в яких розташовані підприємства чорної металургії, 26% доводиться на побутове опалювання і 16% – на хімічну промисловість.

У Ялті не особливо піклуються про чистоту повітря – в місті тільки один стаціонарний пост по вимірюванню ІЗА.

У геофізичній обсерваторії відзначають, що в порівнянні з 1-м півріччям минулого року рівень забруднення повітря в Армянську і Красноперекопську знизився. У Керчі, Севастополі і Сімферополі стан атмосфери за останній час істотно не мінявся

last24.info