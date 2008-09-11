Жирові клітини погіршують інтелект

Ні для кого не секрет, що повним бути погано - важко, незатишно, непривабливо, врешті-решт.

А зараз ще учені з`ясували, що жир, що прибуває в тіло, здатний, крім всього іншого, знижувати когнітивну функцію людини, тобто, погіршувати її інтелект!

Як підтвердження даному припущенню учені наводять результати проведених досліджень, в яких брали участь чоловіки і жінки у віці від 32 до 62 років, які виконали чотири тести, перевіряючі їх розумові здібності, а потім тести повторили через п`ять років.

В результаті перевірки тестів виявилось, що люди з індексом маси тіла (ІМТ) - мірою жиру в організмі - 20 або менше можуть пригадати 56% в лексичному тесті, а ті, хто страждає ожирінням (ИМТ не нижче 30), можуть пригадати лише 44%.

Більш повні випробовувані знов продемонстрували вищий рівень когнітивного занепаду і під час повторного тестуванні, п`ять років по тому. Під час тесту їх здатність згадувати впала ще на 37,5%, тоді як у людей із здоровою вагою вона залишилася на колишньому рівні.

Учені припустили, що це відбулося тому, що гормони, які виробляються жирами, мають шкідливу дію на мозкові клітини, приводячи до ослаблення функції мозку. Правда, є і інше припущення. Воно полягає в тому, що ожиріння - є відомим чинником ризику серцево-судинних захворювань, і "завдяки" ньому відбувається потовщення і втрата пружності кровоносними судинами.

Все вищеперелічене є зайвим свідоцтвом того, що ожиріння зачіпає всі без виключення органи людського тіла. І тому з ним потрібно боротися всіма доступними способами.

obzor.ua