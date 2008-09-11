В Україні подорожчали послуги сфери охорони здоров’я

Як свідчать дані Міністерства економіки України рівень доходів населення зростає більшими темпами, ніж загальні витрати на здоров`я та проживання.

Чисельність наявного населення України на 1 липня 2008 року становила 46222 тис. осіб. Упродовж січня-червня 2008 р. населення зменшилось на 150,7 тис. осіб або на 6,5 особи на 1000 жителів. Загальне скорочення чисельності населення відбувається виключно за рахунок природного скорочення – 158,4 тис. осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 7,7 тис. осіб.

У січні-липні 2008 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення зросли на 43,9% і склали 451,9 млрд. грн.

Номінальні наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, у січні-липні 2008 р. збільшилися на 43,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року, а реальні наявні доходи громадян, з урахуванням цінового фактора – на 13,7% (торік – на 11,5%).

Наявний доход у розрахунку на одну особу за липень 2008 р. становив 1259,7 грн. проти 1123,1 грн. зачервень.

Упродовж серпня 2008 р. на 0,6% подорожчали послуги сфери охорони здоров’я, що зумовлено зростанням вартості амбулаторних та санаторно-курортних послуг (на 1,1% та 0,7% відповідно).

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