Чи видаляти зуби ”мудрості”?

Зазвичай зуби мудрості завдають чимало клопоту, адже вони прорізаються пізно і не так легко, як інші зуби. До того ж чистити їх дуже важко, тому, буває, псуються вони ще навіть повністю не прорізавшись.

Здебільшого зуб мудрості доводиться видаляти, каже стоматолог Андрій Горохівський. Однак зуби, які не турбують людину, на думку лікаря, варто залишати.

Зуби мудрості, або треті моляри, як їх називають стоматологи, з’я­в­ляються у людей ві­ком 17-25 років.

Проте часто трапляє­ться, що “мудрість” до людей приходить значно піз­ніше, — розповідає Андрій Горохівський. — Нещодавно до мене прийшла 70-річ­на бабуся. Поскаржилася, що в ротовій порожнині оголилася кістка і заважає їй жувати. Та з’ясувалося, що це не кістка, а зуб мудрості.

Старенька не сподівалася на таке “диво”, тому розгубилася, бо не знала, що робити із зубом. Пішла додому приймати рішення: видаляти зуб чи залишати?

У більшості випадків, як помітив стоматолог, зуб муд­рості все ж потрібно видаля­ти. Причини бувають різні.­

Такі зуби часто неправильно ростуть, — помітив лікар. — Буває, псуються вони, навіть не прорізавшись до кінця.

Зазвичай самостійно “муд­рі” зуби прорізатися не можуть, адже тканина над ними доволі груба. Причому найбільшу загрозу створює зуб, який частково прорізався. Бо біля нього, за словами стоматолога, часто починається запальний процес. Адже ясна прилягають до всіх зубів на приблизно однаковому рів­ні, тож як­що пробилася тіль­ки час­ти­на зуба, у цьому міс­ці утворюється віль­ний про­стір. Саме в цьому місці — між яснами і зубом — зазвичай і накопи­чую­ться бактерії, які й спричиняють інфекцію. Міс­це біля зуба тоді стає дуже чутли­вим, навіть починає болі­ти. У ротовій порожнині з’являється неприємний запах.

Варто відразу звернутися до стоматолога, — радить пан Горохівський. — Лікар допоможе піді­брати антибіотик і покаже, як правильно чистити такі зуби.

Зволікати з лікуванням не варто, бо якщо інфекція переходить на зуб, врятувати його зазвичай неможливо. Доведеться видаляти.

22-річний юнак вчився у вузі і саме здавав сесію, — пригадав стоматолог випадок зі своєї практики. — Тому, коли по­чинав боліти зуб, студент приймав “Кетанол”

Проте коли студент звернувся до лікаря, з’ясувалося, що зуб, який ще пов­ністю навіть не прорізався, вже потрібно видаляти — у ньому вже був запущений карієс.

Видаляти зуби мудрості, каже лікар, — непросто, бо ростуть вони в глибині рота.

Не всі лікарі беруться за цю маленьку операцію, — стверджує співрозмовник. — В Америці, приміром, є спеціальний стоматолог, який лікує і видаляє лише “мудрі” зуби.

Втім, загалом зуби мудрості нічим особливим не вирізняються. Та інколи лю­ди дивуються, що ці зу­би такі міцні, мають корені.

Це помилкова думка, що вони подібні на “моло­чні”, — пояснює чоловік. — Ці зуби можуть мати навіть кілька коренів.

Андрій Горохівський пригадав, як довелося видаляти зіпсований зуб мудрості 30-річній жінці. У неї він мав аж чотири корінці! Втім, здорові зуби мудрості, які не турбують людину, видаляти не варто. Адже, те, що закладено природою, для чогось обов’язково знадобиться, стверджує лікар

20minut.ua