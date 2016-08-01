Більшість постраждалих в ДТП в Норвегії українців зможуть залишити госпіталь - посол

Про це телеканалу "112 Україна" повідомив посол України в Норвегії В'ячеслав Яцюк.

За словами дипломата, він уже побував у головному госпіталі міста Олесун, куди доставили найбільшу кількість постраждалих українців.

«Я зустрівся з кожним з наших громадян, які знаходяться саме в цьому госпіталі. Це 12 громадян України. Їхній стан загалом нормальний. Він може бути характеризований як такий, що наближається до одужання. За висновками лікарів, переважна більшість українців зможуть покинути лікарню сьогодні вранці», - сказав Яцюк.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Норвегії, неподалік Осло, сталася ДТП за участю туристичного автобуса з українцями.

Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.

Згідно з повідомленням Департаменту консульської служби МЗС України, одна людина загинула, понад 10 пасажирів травмовані.