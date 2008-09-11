Україна заборонила ввезення овець з Данії та Угорщини

Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини з 11 вересня 2008 року заборонено ввезення в Україну з території Данії та Угорщини сприйнятливих до блутангу тварин, продуктів і сировини з них.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) і листа ветеринарної служби Угорщини, на території Данії та Угорщини зареєстроване захворювання тварин блутангом (катаральна лихоманка овець - інфекційна хвороба, що характеризується лихоманкою, запально-некротичними враженнями шлунково-кишкового тракту, язика та дегенеративними змінами м`язів).