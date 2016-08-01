Супрун представлено колективу Міністерства охорони здоров'я

Про це передає кореспондент УНІАН.

“Протягом трьох, скажімо так, останніх місяців МОЗ, звичайно, працювало в досить складній ситуації. Непроста була ситуація перш за все через те, що при формуванні Кабінету міністрів не було призначено міністра охорони здоров'я», - сказав Розенко і нагадав, що деякі заступники були звільнені або відсторонені.

Нагадаємо, 27 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягав на внесенні Уляною Супрун на найближче засідання уряду концепції реформи охорони здоров'я. За його словами, реформа має покращити якість послуг та забезпечити доступність ліків.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Кабмін поклав виконання обов`язків міністра охорони здоров`я з 1 серпня на заступника глави МОЗ Уляну Супрун. До цього в.о. міністра охорони здоров`я був Віктор Шафранський.

Волонтер Уляна Супрун була призначена на посаду заступника міністра охорони здоров'я 22 липня.

Уляна Супрун народилася та виросла у США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала до України. Під час Революції гідності працювала у медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців та заснувала «Захист патріотів» ­ організацію, що займається тренуваннями з тактичної медицини та забезпечує українських бійців покращеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО. У 2015 році отримала українське громадянство.