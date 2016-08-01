Нова команда МОЗ працюватиме прозоро та підзвітно - Супрун

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час представлення її на посаду в.о. голови МОЗ.

Супрун наголосила, що основними принципами роботи її команди будуть прозорість та підзвітність. "Першим моїм кроком буде формування нової команди професіоналів. Моя команда готова брати відповідальність за нові зміни, щоб іти до нашої мети задля поліпшення системи. Вже є вироблена стратегія, яку ми будемо презентувати в уряді. Не хочу передчасно говорити про нововведення", - зауважила Супрун.

Читайте такожСупрун представлено колективу Міністерства охорони здоров'я

Вона запевнила, що буде часто спілкуватися з пресою та пацієнтами. "Якщо буде комунікація, люди не будуть боятися змін", - переконана Супрун.

У свою чергу віце-прем‘єр-міністр Павло Розенко додав, що Супрун дано "повний карт-бланш у формуванні своєї команди". "Потрібно якнайшвидше підготувати засідання уряду щодо реформування систем охорони здоров'я щодо основних питань, пов‘язаних, зокрема, з переходом на нову систему фінансування та принципів діяльності закладів МОЗ", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Кабмін поклав виконання обов`язків міністра охорони здоров`я з 1 серпня на заступника глави МОЗ Уляну Супрун. Сьогодні її було представлено колективу Міністерства охорони здоров'я.

До цього в.о. міністра охорони здоров`я був Віктор Шафранський.

Волонтер Уляна Супрун була призначена на посаду заступника міністра охорони здоров'я 22 липня.

Уляна Супрун народилася та виросла у США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала до України. Під час Революції гідності працювала у медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців та заснувала «Захист патріотів» ¬ організацію, що займається тренуваннями з тактичної медицини та забезпечує українських бійців покращеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО. У 2015 році отримала українське громадянство.