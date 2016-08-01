Гройсман пообіцяв свою підтримку новій очільниці МОЗ

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. йдеться у його повыдомленні у Twitter.

«Вже сьогодні Уляна Супрун розпочала роботу як головний лікар України. Нині сфера охорони здоров’я потребує посиленої уваги і ця посада – величезна відповідальність. Переконаний, що в Уляни Супрун є достатньо досвіду, ентузіазму та бажання працювати заради здорової України. Хочу побажати їй успіху і пообіцяти свою підтримку, тому що реформу охорони здоров'я вважаю одним зі своїх особистих пріоритетів», - нідкреслив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня Кабмін поклав виконання обов`язків міністра охорони здоров`я з 1 серпня на заступника глави МОЗ Уляну Супрун. До цього в.о. міністра охорони здоров`я був Віктор Шафранський.

Волонтер Уляна Супрун була призначена на посаду заступника міністра охорони здоров'я 22 липня.

Уляна Супрун народилася та виросла у США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала до України. Під час Революції гідності працювала у медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців та заснувала «Захист патріотів» ­ організацію, що займається тренуваннями з тактичної медицини та забезпечує українських бійців покращеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО. У 2015 році отримала українське громадянство.